ثروت سويلم: موعد مباراة القمة “غلطة” رابطة الأندية مش الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة  أن رابطة الأندية المحترفة هي سبب أزمة مباراة القمة وليس الأهلي.

وقال ثروت سويلم خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"عملنا كل شىء عشان الزمالك يلعب مباراة القمة وقعدنا اربع ايام نتحايل عليهم ورفضوا إذن عدم حضورهم كان مقصود بالتالي تم خصم 6 نقاط منهم"

ويضيف ثروت سويلم:"الاهلي مالوش ذنب في الأزمة الأخيرة..دول ناس صحيوا من النوم لقوا في مباراة قمة وميعادها ومكنش فيه وقت لاستدعاء حكام أجانب إذن هي غلطة رابطة الأندية مش الاهلي "

وتابع ثروت سويلم:"مكنش ينفع يتحدد مباراة القمة بالشكل المفاجئ دا"

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

