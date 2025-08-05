نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: موعد مباراة القمة “غلطة” رابطة الأندية مش الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن رابطة الأندية المحترفة هي سبب أزمة مباراة القمة وليس الأهلي.

ثروت سويلم: موعد مباراة القمة “غلطة” رابطة الأندية مش الأهلي

وقال ثروت سويلم خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"عملنا كل شىء عشان الزمالك يلعب مباراة القمة وقعدنا اربع ايام نتحايل عليهم ورفضوا إذن عدم حضورهم كان مقصود بالتالي تم خصم 6 نقاط منهم"

ويضيف ثروت سويلم:"الاهلي مالوش ذنب في الأزمة الأخيرة..دول ناس صحيوا من النوم لقوا في مباراة قمة وميعادها ومكنش فيه وقت لاستدعاء حكام أجانب إذن هي غلطة رابطة الأندية مش الاهلي "

وتابع ثروت سويلم:"مكنش ينفع يتحدد مباراة القمة بالشكل المفاجئ دا"