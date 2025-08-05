Balingen ضد الهلال: مباراة الهلال ضد بالينجن الودية استعدادا للموسم الجديد.. تعرف على القنوات الناقلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ألمانيا لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين فريق الهلال ونظيره بالينجن في إطار التحضيرات القوية التي يجريها الزعيم استعدادا لموسم 2025 2026، ويخوض الهلال معسكرا خارجيا في الأراضي الألمانية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، ويتضمن المعسكر ثلاث مباريات ودية قوية يختبر من خلالها الجهاز الفني جاهزية الفريق قبل العودة إلى الرياض لخوض مواجهة ودية أخيرة على أرضه قبيل انطلاقة منافسات دوري روشن.

تقام مباراة الهلال أمام بالينجن مساء يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 على أرضية ملعب بنزربا أرينا في ألمانيا، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والرياض، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي

هذه المباراة تمثل بداية المشوار الإعدادي للفريق الأزرق، الذي يسعى للظهور بمستوى مميز منذ اللقاءات الأولى، خاصة بعد التعاقدات الجديدة التي دعمت صفوف الفريق

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبالينجن

يحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية كبيرة، ومن المنتظر أن يتم نقله حصريا عبر منصة إس تي سي تي في، حيث يمكن للمشجعين متابعة أحداث اللقاء بدقة عالية ووضوح تام من خلال المنصة

التشكيل المتوقع للهلال أمام بالينجن

من المتوقع أن يدخل الهلال هذه المواجهة بتشكيلة تضم مجموعة من أبرز نجومه، ويعتمد المدير الفني على طريقة لعب 4 3 3 التي تمنح الفريق مرونة في التحولات الدفاعية والهجومية

في حراسة المرمى، يتولى ياسين بونو حماية العرين، بينما يقود خط الدفاع كل من كانسيلو وكوليبالي وعلي البليهي وثيو هيرنانديز

أما خط الوسط فيتكون من سافيتش ومحمد كنو ومالكوم، فيما يقود الهجوم الثلاثي ماركوس ليوناردو وميتروفيتش وسالم الدوسري

مباراة تمهيدية تحمل الكثير من المؤشرات

تأتي هذه المواجهة في وقت يسعى فيه الهلال لتجريب توليفته الجديدة وتقييم مدى انسجام الصفقات الأخيرة مع الفريق، خاصة مع طموح الإدارة لحصد البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد

هذا اللقاء سيوفر فرصة جيدة للجماهير لمشاهدة أداء اللاعبين الجدد تحت قيادة الجهاز الفني، كما يمنح المدرب مؤشرات مهمة حول جاهزية الفريق بدنيا وفنيا قبل انطلاق الموسم الرسمي