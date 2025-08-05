برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيجن

مدريد ـ د. ب. أ: يعتزم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، على خلفية إصابته في الظهر.وأكد متحدث باسم برشلونة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تقريرا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليومية، الذي أشار إلى أن النادي بصدد اتخاذ هذا الإجراء بعد رفض تير شتيجن السماح للفريق الكتالوني بإرسال تقرير عن الإصابة إلى اللجنة الطبية في الدوري الإسباني.وتعد البيانات الطبية سرية، ما يعني ضرورة موافقة تير شتيجن على نقلها، فيما يدرك برشلونة حقوق اللاعب، ولكنه يرى أيضا أن هناك التزاما على اللاعبين تجاه صاحب العمل. وأعلن تير شتيجن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتوقع غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر، فيما يرى برشلونة أنه سيغيب أربعة أشهر، وهو ما يسمح للنادي، وفقًا لقواعد رابطة الدوري الإسباني، بإنفاق 80% من راتب اللاعب المصاب على ضم لاعب جديد. ويستعد برشلونة للاعتماد على خوان جارسيا، القادم مؤخرا من الجار اللدود إسبانيول، لحراسة عرين الفريق، المتوج في الموسم المنصرم بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر). وعانى برشلونة، الذي يشكو من ضائقة مالية، من صعوبات في تسجيل لاعبين جدد العام الماضي، حيث كان داني أولمو من بينهم. ومن المقرر أن يتم تخفيض ترتيب الحارس الألماني الدولي تير شتيجن من الخيار الأول إلى الحارس الثالث في ترتيب حراس مرمى برشلونة. وذكرت تقارير إخبارية أن برشلونة كان على وشك بيع تير شتيجن رغم عقده الممتد حتى عام 2028، وذلك لوقف دفع راتبه المرتفع، وترددت أنباء عن اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه، لكن يبدو أن إتمام الصفقة مستبعد الآن بسبب الإصابة.