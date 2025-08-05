ختام فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي لفريق خضراوين بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي : اختتم فريق خضراوين التابع لنادي السلام فعاليات وأنشطة برنامجه الصيفي وذلك بمشاركة أكثر من ( 380) مشاركًا ومشاركة من مختلف الفئات العمرية - اشتمل البرنامج على أنشطة وفعاليات ترفيهية ومحاضرات تثقيفية وتوعوية ودينية كما نظم الفريق بطولة لكرة القدم بمشاركة (6) فرق أهلية بنادي السلام حيث جمعت المباراة النهائية بين فريق خضراوين ومرير الدرامكة انتهت بفوز الدرامكة بركلات الجزاء الترجيحية وتتويجه بطلا للبطولة وهدفت هذه الفعاليات إلى تنمية المهارات وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الشباب أقيم حفل ختام البرنامج تحت رعاية أحمد عباس بوبر البلوشي بحضور المهندس عبدالله بن علي العبري رئيس نادي السلام ورئيس الفريق وجمع من رؤوساء وممثلي الفرق الرياضية بالولاية وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم الفرق المشاركة والجهات الداعمة.

