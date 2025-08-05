سلوت يثني على أداء ليفربول فـي وديتي أتلتيك بلباو

لندن ـ د. ب. أ: أثنى أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأداء فريقه، خلال مباراتيه الوديتين أمام أتلتيك بلباو الإسباني، أمس الأول .وفاز الفريق الاحتياطي لليفربول 4 /‏‏ 1 على بلباو في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما، قبل أن يتغلب التشكيل الأساسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز 3 /‏‏ 2 على الفريق الباسكي في اللقاء الثاني.وتقدم ليفربول عن طريق نجمه الدولي المصري وهدافه محمد صلاح في الدقيقة 14، قبل أن يدرك بلباو التعادل عن طريق أويهان سانسيت في الدقيقة 29.وفي الدقيقة 55 سجل كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول، لكنه سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح بلباو في الدقيقة 65.ونجح اللاعب الهولندي في تعويض ذلك في الدقيقة 77 حينما سجل الهدف الثالث لفريقه ليفوز بالمباراة الثانية على التوالي، بينما أهدر صلاح ركلة جزاء للفريق الأحمر في الدقائق الأخيرة.وشهدت المباراة الثانية الظهور الأول للألماني فلوريان فيرتز على ملعب (آنفيلد)، بعدما انضم لليفربول في صفقة من العيار الثقيل، حيث أعطى لمحة عن سبب اختيار النادي للتعاقد معه من خلال بعض اللمسات الذكية، علما بأنه كاد أن يحرز الهدف الافتتاحي للفريق.ويعتقد سلوت أن نجم منتخب ألمانيا سيعوض الإبداع الذي فقده الفريق بعد رحيل الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق من الصيف الحالي.وقال المدرب الهولندي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أعتقد أن هناك دائما مجالا للتحسين في جميع الجوانب، وقد أضفنا بعض الأسلحة الإضافية، برأيي».أضاف سلوت «يتمتع فلوريان بقدر كبير من الإبداع في الثلث الهجومي الأخير، وقد فقدنا مع ترينت الكثير من الإبداع من الخلف. كانت تمريرات ترينت العرضية واختياره للمهاجمين مميزة للغاية. فلو يتمتع بهذه الكفاءة في مركز مختلف تماما. إنه يضفي هذا الإبداع».أظهر زملاء فيرتز الجدد أيضا انسجامهم الجيد، حيث ارتبط جيريمي فريمبونج بشكل جيد مع صلاح، وقدم زميله الظهير ميلوس كيركيز أداء قويا، وأظهر هوجو إيكيتيكي مرونة في خط الهجوم.ودخل ليفربول المباراتين بقلب دفاع واحد فقط، مع إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، وكذلك جو جوميز، وبدا الفريق ضعيفا في التعامل مع الكرات الثابتة، حيث سجل مروان سانادي هدف التعادل لبلباو بضربة رأس من ركلة ركنية.