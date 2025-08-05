الأسترالي لويس ميلر ينضم إلى بلاكبيرن

كوالالمبور ـ د. ب. أ: وقع المدافع الأسترالي الدولي لويس ميلر عقداً لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي مع فريق بلاكبيرن روفرز، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب)، قادماً من فريق هيبرنيان الاسكتلندي. وانتقل ميلر 24 عاماً، الذي تواجد ضمن قائمة منتخب أستراليا الصاعد لكأس العالم 2026، إلى إنجلترا بعد ثلاثة مواسم أمضاها في الدوري الاسكتلندي الممتاز. وقال ميلر في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «إنه ناد عريق يملك تاريخا كبيرا، وأنا متحمس للغاية لوجودي هنا. عمري 24 عاما، وأعتقد أن حلم كل طفل هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».

