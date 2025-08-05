نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في سباق مع الزمن.. مصطفى البدري يرفض عرض بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مصطفى البدري رفض بشكل قاطع عرضًا من نادي بتروجت، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض والذي لم يتجاوز 2 مليون جنيه، مقارنة براتبه السنوي مع القلعة الحمراء والبالغ 10 ملايين جنيه.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تحاول إقناع اللاعب بقبول العرض قبل غلق باب القيد الصيفي، المقرر له غدًا الأربعاء، لتجنب سيناريو رفع اسمه من القائمة الثانية، مما قد يسمح له بالرحيل مجانًا.

وأضاف المصدر أن اللاعب لم يشارك مع الفريق الأول منذ انضمامه من الإنتاج الحربي قبل عدة مواسم، ورغم ذلك يتمسك بعقده الحالي ويرفض أي محاولات للتفريط في حقوقه المالية.