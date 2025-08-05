نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليزر واعلام وطابور عرض وموسيقي أبرز فقرات افتتاح بطولة العالم لكرة اليد غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات تفصلنا عن إنطلاق منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بمواجهة كوريا الجنوبية في السابعة والنصف مساء غدا الأربعاء علي صالة استاد القاهرة الدولي.

و يقام حفل الإفتتاح في السابعة إلا خمسة مساءا ، ويستمر لمدة ٣٠ دقيقة وأبرز فقراته استخدام الليزر والأضواء المبهرة مع الموسيقى وطابور عرض المنتخبات المشاركة.

ليزر واعلام وطابور عرض وموسيقي أبرز فقرات افتتاح بطولة العالم لكرة اليد غدا

ومن المقرر ان يحضر كوكبة من المسئولين ونجوم كرة اليد، علي رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ود. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي، ومجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي رئيس اللجنة المنظمة..

يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.