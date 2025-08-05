نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق أول مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حين يستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري نايل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ستاد القاهرة الدولي المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بين فريق دجلة أمام نظيره بيراميدز.

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة القادم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى فريق بيراميدز في الحصول على الثلاث نقاط، وبداية مشوار الدوري بصورة جيدة، أمام العائد الجديد لدوري الأضواء والشهرة فريق وادي دجلة.

ومن المقرر أن يشارك 21 فريقا من مختلف الأندية المصرية، في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال النسخة 67، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

يذكر أن فريق بيراميدز حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، كما حصد وصافة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

