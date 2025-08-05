نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بمواجهة نظيره مودرن سبورت، وذلك في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري، وذلك بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة دوري نايل، والبطولات المحلية المصرية.

ويطمح فريق الأهلي في إنطلاقة قوية، في رحلة الحفاظ على درع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مودرن سبورت في ثوبه الجديد مع المدرب مجدي عبد العاطي، في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب في النسخة الماضية.

يذكر أن فريق الأهلي خاض 5 مباريات تحضيرية للموسم الجديد، نجح في تحقيق الفوز في 4، وتعادل في مباراة واحدة فقط.

