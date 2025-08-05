نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أرقام عدي الدباغ صفقة الزمالك المحتملة في المقال التالي

يقترب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب الفلسطيني المهاجم عدي الدباغ، وذلك في إطار تدعيمات الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات للاعب الفلسطيني عدي الدباغ صاحب الـ 26 عاما، وذلك قبل الانتقال إلى الزمالك.

بدأ الدباغ مسيرته الكروية مع فريق هلال القدس الفلسطيني عام 2015، ثم انتقل إلى الدوري الكويتي عبر بوابة فريق السالمية الكويتي، ومنه إلى فريق القادسية، وصولا إلى فريق العربي الكويتي آخر محطات الدباغ في المنطقة العربية عام 2021.

جاءت أول محطات الدباغ في أوروبا عبر فريق أروكا البرتغالي، ثم انتقل منه إلى رويال شارلروا البلجيكي في انتقالات يناير عام 2023، وخرج إلى فريق أبردين إف سي الاسكتلندي، قبل العودة مرة أخرى هذا العام إلى رويال شارلروا.

خاض الدباغ مع فريق رويال شارلروا البلجيكي 44 مباراة، ساهم في 10 أهداف، بواقع تسجيله 7 أهداف، وصناعة 3 آخرين لزملائه.

إجمالا، خاض الدباغ 116 مباراة في مسيرته الكروية، نجح في تسجيل 32 هدفا، وصناعة 6 آخرين لزملائه.

يذكر أن فريق الزمالك أبرم 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم:

المهدي سليمان، محمد إسماعيل، أحمد ربيع، أحمد شريف، عمرو ناصر، آدم الكايد، شيكو بانزا، عبد الحميد معالي.

