أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الدولي الرواندي بونور موغيشا لاعب فريق الملعب التونسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027 وذلك بعد سداد المقابل المادي للصفقة للملعب التونسي ومن ثم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وتوقيع اللاعب على تعاقده الجديد مع النسور الخُضر.

المصري يتعاقد مع الدولي الرواندي بونور موغيشا لاعب الملعب التونسي لثلاثة مواسم

الجدير بالذكر أن اللاعب بونور موغيشا والذي يعد أحد العناصر الأساسية في منتخب رواندا والبالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، كما يجيد اللعب كذلك في كافة مراكز خط الوسط وقد سبق له اللعب في صفوف فريق الجيش الرواندي والأهلي الليبي ومستقبل المرسى والملعب التونسيين.