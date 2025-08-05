نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات نارية من نجم ليفربول.. البريميرليج بيته هنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افضح نجم ليفربول المنضم حديثًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو فيرتز في صفقة انتقال ضخمه تخطت ال 100 مليون يورو من الدوري الألماني عن طموحاته وأحلامه.

استطاع فريق ليفربول إبرام عدة تعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها فيرتز وايكيتكي نجوم الدوري الألماني، لتدعيم صفوف النادي بلاعبين ذو جودة عالية.

تصريحات نارية من نجم ليفربول

فيرتز: أنا أستمتع حقًا بالأسابيع الأولى وبالطبع اليوم (أمس)، لعبت لأول مرة في الآنفيلد.. لا أشعر أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا للتأقلم.

‏السعر وتكلفة الصفقة؟

فلوريان فيرتز: لا أفكر في الأمر. أنا هنا لكي ألعب كرة الـقدم فقط.

مهما كان السعر بين الاندية فهذا لا يهمني.

فلوريان فيرتز

أنا لاعب يحتاج الحرية في الملعب * ويمنحني المدرب ذلك.

متحمس لكي ألعب أول مباراة لـي في الدوري.

فلوريان فيرتز:

"التحدي الأكبر بالنسبة لي هو الفوز بلقب البريميرليغ مرة أخرى."