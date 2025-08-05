نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعرض محب حبشي محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه اليوم،ضمن الجهود المتواصلة لمتابعة الموقف التنفيذي في أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد،معدلات ونسب الأعمال الإنشائية الجارية باستاد بورسعيد في موقعه الجديد، وذلك بحضور محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ورشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، و محمد فواز رئيس حي المناخ، وممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

أكد حبشي أن المحافظة تضع مشروع استاد النادي المصري ضمن أولوياتها، لما يمثله من أهمية كبرى في دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير منشآت تليق بتاريخ النادي العريق وجماهيره، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من جميع الجهات المعنية بالعمل، حرصًا على تلبية تطلعات أبناء بورسعيد والانتهاء من المشروع في الموعد الزمني المحدد

تابع محافظ بورسعيد، معدلات العمل في توصيل المرافق الحيوية لمشروع استاد النادي المصري الجديد، حيث شدد السيد المحافظ على تسريع وتيرة العمل في توصيل المرافق للمشروع، واتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الفنية والإدارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتسريع معدلات الإنجاز تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير

وأكد المحافظ، على دعمه الكامل لمشروع الاستاد الجديد، مشيرًا إلى أن المحافظة توليه اهتمامًا خاصًا باعتباره حلمًا طال انتظاره لجماهير النادي المصري، وأحد أبرز المشروعات التي تعكس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية وخدمة شباب المدينة الباسلة