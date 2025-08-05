نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يبدأ استعداداته للموسم الجديد.. ومبابي في حالة بدنية مثالية بعد تعافيه الكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي ريال مدريد تحضيراته للموسم الجديد صباح يوم الاثنين، في معسكر إعدادي قصير لكنه مكثف، يسعى من خلاله إلى تصحيح أخطاء الماضي، وهي الرسالة التي وجّهها المدير الفني تشابي ألونسو إلى لاعبيه مباشرة بعد نهاية مشوار الفريق في مونديال الأندية الأخير.

وقال ألونسو في مؤتمره الصحفي الأخير بعد البطولة: "حان وقت الراحة، إعادة الضبط، واستئناف العمل من نقطة الصفر. قد يبدو كلامي بديهيًا، لكن من السهل السقوط في فخ التراكمات النفسية بعد نتيجة كهذه. يجب أن نبدأ من جديد، ونمارس النقد الذاتي، ونتعلم مما أُنجز بنجاح، ونُصحح كل ما كان سلبيًا".

مبابي جاهز بدنيًا ومعنويًا

في مقدمة العائدين إلى التدريبات، كان النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي استغل فترة الإجازة بأفضل صورة ممكنة، ليعود وهو في حالة بدنية مثالية. مبابي، الذي سيرتدي القميص رقم "10" هذا الموسم، مطالب بأن يقود الفريق نحو استعادة التنافسية والهيبة التي فقدها "الملكي" خلال الموسم الماضي.

وحسب ما كشفته صحيفة Defensa Central، فإن اللاعب الفرنسي عمل بشكل فردي خلال الأيام الماضية، مركّزًا على التعافي من آثار الفيروس المعوي الذي ألمّ به في الولايات المتحدة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، والذي أجبره على دخول المستشفى في فلوريدا حينها.

عودة قوية بعد المرض

أحد المصادر داخل النادي علّق على حالة مبابي قائلًا: "إنه في حالة رائعة. استعاد الكتلة العضلية التي فقدها بسبب النزلة المعوية، كما عاد إلى أفضل حالة بدنية من حيث نسبة الدهون والطيات العضلية...". وأضاف أن اللاعب استغل العطلة بأفضل شكل ليكون في جاهزية كاملة لانطلاقة الموسم.

ويُدرك مبابي جيدًا أن الموسم المقبل سيكون حاسمًا في مسيرته، مليئًا بالتحديات الفردية والجماعية، لكنه - كما صرّح سابقًا - يركّز على ما يمكنه التحكم به داخل أرض الملعب، وليس الجوائز الفردية.

وقال مبابي مؤخرًا عن جائزة الكرة الذهبية: "لست أنا من يمنح الكرة الذهبية. لدي رأيي، لكنه لا يُحتسب كثيرًا. الجائزة تُمنح من قبل 100 صحفي، بينما أنا لا أستطيع التأثير سوى على الحذاء الذهبي، لأن ذلك يعتمد فقط على ما أقدمه في الملعب". واختتم حديثه بالتأكيد على أن دوري أبطال أوروبا يظل حلمه الأكبر في الموسم القادم.

