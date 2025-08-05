نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضيحة تلاحق شركة "روك نيشن" بسبب فينيسيوس.. ورومان مولينا يحذر من تكرارها مع نجم آخر في ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أثار الصحفي الفرنسي رومان مولينا جدلًا واسعًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن تفاصيل مثيرة تتعلق بشركة "روك نيشن سبورتس" – وهي شركة تمثيل رياضي أسسها مغني الراب الأمريكي الشهير جاي-زي وتقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار – واتهمها بشكل مباشر بأنها السبب وراء الشائعات المتواصلة بشأن إمكانية رحيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد، تحديدًا نحو وجهات خارج القارة العجوز مثل الدوري السعودي.

مولينا لم يكتفِ بالإشارة إلى "روك نيشن" كالمسؤولة الأولى عن هذه الفوضى، بل اتهمها أيضًا بسوء إدارة مسيرة اللاعبين المحترفين، قائلًا: "روك نيشن شركة كارثية، تهتم بالصورة والتسويق فقط، لكنها فاشلة في إدارة الملفات المهمة. لقد بدأوا الحديث مع السعودية بشأن فينيسيوس منذ الصيف الماضي، لكنهم لم ينجزوا شيئًا يُذكر".

قلق داخل ريال مدريد بسبب إدنريك

الصحفي الفرنسي حذر كذلك من تكرار السيناريو ذاته مع نجم ريال مدريد الشاب إدنريك، مشيرًا إلى تأثيرات داخلية – ربما من أسرته – قد تسهم في تعقيد موقفه هو الآخر. وأشار إلى أن التسريبات الإعلامية التي تنفي وجود محادثات مع السعودية بشأن فينيسيوس ما هي إلا محاولة للتغطية على فشل المفاوضات، خاصة بعد أن طالب ممثلو اللاعب بمبالغ "فلكية" مما تسبب في نفور الجانب السعودي، رغم وجود عقد تسويقي موقع مسبقًا مع الشركة.

مولينا ختم تصريحاته بتحذير لعدد من اللاعبين المرتبطين بـ "روك نيشن"، مرجحًا أن بعضهم قد ينسحب قريبًا من الشركة أو يضطر للتعاون مع وكلاء آخرين لإنهاء صفقات التعاقد المحتملة.

فينيسيوس.. عام حاسم في مسيرته

اللاعب البرازيلي يعيش مرحلة مفصلية في مشواره الكروي، حيث يتوجب عليه حسم مستقبله مع ريال مدريد، النادي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027. كما يسعى فينيسيوس لاستعادة مستواه الذي أهله سابقًا لأن يُرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية. وفي الأشهر الستة الأخيرة، لم يسجل سوى 10 أهداف رسمية وسط أجواء مشحونة بالشائعات والضغوطات. ومع بداية موسم جديد، يتطلع اللاعب للعودة كقوة ضاربة تقود "الملكي" نحو التتويج بلقب الليغا ودوري أبطال أوروبا.

