خضر عبيد: الدباغ زملكاوي منذ الصغر.. وسيمثل إضافة قوية للفريق الأبيض

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الكابتن خضر عبيد، المدير الفني لنادي هلال القدس الفلسطيني، بقدرات المهاجم الدولي عدي الدباغ، مؤكدًا أنه واحد من أبرز المواهب الكروية في المنطقة العربية، ويتمتع بقدرات تهديفية مميزة تؤهلُه للتألق بقميص نادي الزمالك، معددًا مميزات اللاعب الذي دربه في بداياته مع نادي هلال القدس.



وقال عبيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "عدي الدباغ لاعب مميز، وأرقامه تتحدث عن نفسها، فهو مهاجم يمتلك حسًا تهديفيًا عاليًا، وسبق لي العمل معه عن قرب، وأعرف تمامًا حجم إمكانياته الفنية والشخصية".



وأضاف: "الدباغ زملكاوي الهوى منذ طفولته، وانضمامه لنادٍ بحجم الزمالك سيمنحه دفعة كبيرة للتألق والظهور بأفضل صورة. هو قادر على التأقلم سريعًا داخل الفريق، خاصة في ظل الجماهيرية الكبيرة للنادي، والدعم الذي يحظى به اللاعبون".



وتابع عبيد: "أتوقع أن يحقق الدباغ نجاحًا كبيرًا في الدوري المصري، بل وأرشّحه بقوة للمنافسة على لقب هداف المسابقة في الموسم المقبل، لما يملكه من موهبة وتركيز أمام المرمى".



وعن مقارنة تجربته بمسيرة الفلسطيني مصطفى نجم مع الزمالك، قال عبيد: "أعتقد أن الدباغ سيكون امتدادًا مشرّفًا لتجربة مصطفى نجم، وربما يحقق نجاحًا أكبر، خاصة مع التطور الكبير في الكرة العربية والمصرية".



كما أبدى مدرب هلال القدس تفاؤله بشأن انضمام اللاعب آدم كايد لصفوف الزمالك، مؤكدًا أنه لاعب متعدد الحلول الهجومية وسيشكّل إضافة فنية كبيرة للفريق الأبيض.



وختم عبيد حديثه قائلًا: "اعتزال شيكابالا يمثل خسارة كبيرة للزمالك وللكرة العربية، فهو أسطورة وقائد ملهم داخل وخارج الملعب".

