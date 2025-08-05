نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الصباحي: التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم ستُحدث تأثيرًا كبيرًا على سير المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الحكم الدولي السابق محمد الصباحي أن التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم ستُحدث تأثيرًا كبيرًا على سير المباريات، خاصة من حيث السرعة والطابع الهجومي، مشددًا على ضرورة توعية اللاعبين والأجهزة الفنية بتلك التعديلات لتجنب حالات الجدل داخل الملعب.



وقال الصباحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "التعديلات الأخيرة التي أقرّها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB ستُسهم في تسريع نسق المباريات، وزيادة الفاعلية الهجومية، خاصة فيما يتعلق بتفسير حالات التسلل وسلوك حراس المرمى داخل منطقة الجزاء".



وأضاف: "من الضروري جدًا عقد جلسات توعوية للمدربين واللاعبين في الأندية، لشرح تلك التعديلات بشكل عملي، حتى لا نجد أنفسنا أمام حالات جدلية كل أسبوع، بسبب غياب الفهم الكامل للتغييرات الجديدة".



وأشار الصباحي إلى أن بعض التعديلات تمس سلوك حارس المرمى أثناء تنفيذ الضربات الثابتة والتحركات داخل منطقة الست ياردات، قائلًا: "لا بد من تدريب الحراس على هذه الجزئيات الجديدة بدقة، لأنها ستؤثر بشكل مباشر على قرارات التحكيم داخل منطقة الجزاء".



وانتقد الحكم الدولي السابق تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن التعديلات الجديدة وتعميمها على الأندية، مضيفًا:



"الاتحاد كان يجب أن يكون أسرع في التواصل مع الأندية والحكام، خاصة أن بعض الدوريات بدأت بالفعل في تطبيق التعديلات".



واختتم الصباحي تصريحاته بدعوة صريحة إلى لجنة الحكام:

"نحتاج إلى وجود متحدث رسمي باسم لجنة الحكام، مهمته شرح الحالات الجدلية بعد كل جولة بشكل واضح وعلني، لضمان الشفافية وتجنب تأويل القرارات التحكيمية بطريقة خاطئة من الجماهير أو الإعلام".