الاتحاد السعودي يختتم معسكره في البرتغال بانتصار معنوي كبير

اختتم فريق الاتحاد السعودي معسكره التحضيري في البرتغال بفوز عريض على أونياو ليريا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس UDL الدولية، محققًا أول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية في معسكره الخارجي أمام كل فنربخشة التركي 0ـ4، وفيتوريا جيماريش البرتغالي 1ـ3، وفولهام الانجليزي 2ـ4، وبورتيمونينسي البرتغالي 1ـ2.

وسجل أهداف الاتحاد كل من ستيفين بيرجوين، سعد الموسى، عبد الرحمن العبود، صالح الشهري، وختم فيصل الغامدي الخماسية قبل صافرة النهاية.

ودخل المدرب لوران بلان اللقاء بتشكيلته الأساسية تحضيرًا لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى جدة غدا قبل أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة استعدادًا للسفر إلى هونج كونج لخوض السوبر السعودي في 19 أغسطس الجاري.