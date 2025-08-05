نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجابوني بوانجا: اسمي محفور في مونديال الأندية وأحلم بكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الجابوني دينيس بوانجا، مهاجم فريق لوس أنجليس إف سي الأمريكي عن أهدافه التاريخية بكأس العالم للأندية لكرة القدم، وعن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده وكوت ديفوار في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان بوانجا بطلا سينمائيا لفريق لوس أنجليس بمونديال الأندية 2025، حيث سجل هدفا دراماتيكيا في الوقت الإضافي قاد به النادي القادم من الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى البطولة العالمية، قبل أن يعود ويسجل الهدف الوحيد لفريقه في النهائيات.

ومنذ ذلك الحين، واصل المهاجم المخضرم، 30 عاما، تألقه في الدوري المحلي، حيث نجح في التسجيل خلال أربع مباريات متتالية، من بينها ثنائية في التعادل المثير بنتيجة 3 / 3 مع المنافس التقليدي لوس أنجليس جالاكسي، ليرفع رصيده إلى 18 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويتطلع بوانجا الآن لمواصلة هذا التألق عندما يواجه منتخب الجابون كلًا من سيشل، التي خرجت بالفعل من سباق التأهل، وكوت ديفوار (المتصدرة) في سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويحتل منتخب الجابون حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف كوت ديفوار، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، فيما تتنافس أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني على بطاقة واحدة في الملحق العالمي.

وعقب تألقه في كأس العالم للأندية، تحدث بوانجا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أهدافه مع لوس أنجليس وآماله في قيادة الجابون نحو التأهل للمونديال للمرة الأولى.

وبسؤاله عن تقييم تجربته في مونديال الأندية، أجاب بوانجا "لقد كانت فرصة رائعة للمشاركة في بطولة بهذا الحجم. بشكل عام، كانت تجربة مميزة أن نواجه فرقًا كبيرة، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للمشاركة فيها مجددا".

أضاف بوانجا "كان هدفي في مباراة التأهل أحد أبرز أهداف مسيرتي. لقد منحنا الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي. رغم أننا كنا نلعب على أرضنا، فإن المدرجات كانت مليئة بمشجعي الفريق المنافس. كان هذا هو الهدف الذي نقلنا لمونديال الأندية، وكانت لحظة مليئة بالمشاعر".

أما عن هدفه الذي سجله مع الفريق الأمريكي بالمونديال في مرمى فلامنجو البرازيلي، فقال اللاعب الجابوني "لقد كان أمرا رائعا أن أشارك في كأس العالم للأندية، والأجمل أن أتمكن من التسجيل. اسمي أصبح جزءًا من تاريخ البطولة، لذا فهي بالتأكيد لحظة كبيرة بالنسبة لي".

وفيما يتعلق بالدروس التي خرج بها من مونديال الأندية، أشار بوانجا "في مثل هذه البطولات، يكون المستوى أعلى بكثير من المباريات الودية. مواجهة نجوم عالميين تتيح لك تقييم مستوى فريقك مقارنةً بالفرق الأخرى".

وتطرق بوانجا للحديث عن مباراتي الجابون ضد سيشل وكوت ديفوار، حيث شدد "إنهما مباراتان في غاية الأهمية، ونأمل أن نكون مستعدين لهما. نحن على بعد نقطة واحدة فقط خلف كوت ديفوار، ومن يفوز في تلك المواجهة سيقترب كثيرا من التأهل. أتمنى أن نحقق شيئا كبيرا. سيكون ذلك رائعا".

واختتم لاعب لوس أنجليس إف سي حديثه قائلا "سيكون صعود الجابون لمونديال 2026 أمرا لا يصدق،كثيرون لن يتوقعوا ذلك. بالنسبة لي، سيكون حلما تحقق، وسيسعد الجميع في البلاد".