كريم رمزي: الزمالك تعاقد مع صفقة مدوية والإعلان خلال ساعات

أحمد جودة - القاهرة -  

أوضح الإعلامي كريم رمزي، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجح في الحصول على توقيع صفقة مميزة جديدة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يتعاقد مع عدي الدباغ

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى: "عدي الدباغ زملكاوي رسميًا لمدة 4 مواسم ووقع على عقود انضمامه بالفعل كما قام بتصوير فيديو التقديم، واجتاز الكشف الطبي بنجاح".

وتابع: "الزمالك يبني فريق جديد وتعاقد مع صفقات مميزة وأصبح هناك عمق في تشكيل الفريق والبدلاء أيضا على نفس المستوى داخل الملعب وخارجه، ولذلك يجب أن تركز الجماهير مع فريقها وتقديم الدعم لهم حتى تنجح التجربة".

