كريم رمزي يكشف عن مفاجأة كبرى بشأن مصير عبد القادر

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، والذي بات على أعتاب الرحيل.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "إدارة النادي الأهلى لا تمانع بيع عبد القادر إلى نادي الزمالك بشرط تقديم عرض رسمي بمقابل مادي معين"

وأضاف:" الأهلي يعلم جيدا أن عبد القادر عقد جلسة مع وسيط زملكاوي، وهذا الوسيط أخبره بضرورة فسخ عقده بالتراضي مع النادي الأهلي حتى ينتقل إلى الزمالك".

وأتم كريم رمزي:" الأهلي يعلم ذلك الأمر، ورفض تماما لأن إدارة النادي ترغب في بيع عبد القادر مقابل مليون دولار وليس هناك شروط في حالة بيعه".

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

