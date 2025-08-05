نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف عن مفاجأة كبرى بشأن مصير عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي بات على أعتاب الرحيل.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "إدارة النادي الأهلى لا تمانع بيع عبد القادر إلى نادي الزمالك بشرط تقديم عرض رسمي بمقابل مادي معين"

وأضاف:" الأهلي يعلم جيدا أن عبد القادر عقد جلسة مع وسيط زملكاوي، وهذا الوسيط أخبره بضرورة فسخ عقده بالتراضي مع النادي الأهلي حتى ينتقل إلى الزمالك".

وأتم كريم رمزي:" الأهلي يعلم ذلك الأمر، ورفض تماما لأن إدارة النادي ترغب في بيع عبد القادر مقابل مليون دولار وليس هناك شروط في حالة بيعه".