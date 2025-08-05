نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف قيد نادي المصري بسبب مستحقات الجهاز المعاون للراحل الكابتن إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمد إبراهيم المدرب المساعد لإيهاب جلال.. اتحاد الكورة أوقف قيد نادي المصري لحين سداد مستحقاتنا.

حمد إبراهيم، أعلن حمد إبراهيم المدرب المساعد في جهاز الراحل الكابتن إيهاب جلال عن قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بوقف قيد نادي المصري البورسعيدي لحين سداد مستحقات الجهاز المساعد لإيهاب الجلال مدرب الفريق السابق.

حمد إبراهيم

إيقاف قيد نادي المصري البورسعيدي

وقال الجهاز المساعد للكابتن إيهاب جلال بقيادة حمد إبراهيم في تصريحات صحفية: "خاطبنا اتحاد الكرة للحصول على مستحقاتنا المتأخرة من نادي المصري وأكد لنا إيقاف القيد لنادي المصري لحين القيام بسداد المستحقات".

وكانت قد أصدرت لجنة شؤون اللاعبين قرارا في 31 يناير من العام الماضي بأحقية حصول حمد إبراهيم على 450 ألف جنيه.

وكذلك أحمد حسام على 210 ألف جنيه، ومصطفى كمال على 240 ألف جنيه.

وتولى إيهاب جلال قيادة الفريق البورسعيدي في ديسمبر 2018 حتى فبراير 2020 في الولاية الأولى.

وكانت الولاية الثانية من 8 سبتمبر 2022 إلى ديسمبر من العام ذاته.

ويعد حمد إبراهيم من العناصر الأساسية التي كانت تتواجد ضمن جهاز الكابتن إيهاب جلال بشكل دائم في كل مكان، حيث تواجد مع كابتن إيهاب جلال في العديد من الأندية أبرزهم نادي الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وإنبي ومصر المقاصة، ومنتخب مصر، وغيرهم من الأندية.

مباريات النادي المصري بالموسم الجديد

وسيبدأ المصري موسمه الجديد بمواجهة الاتحاد السكندري في ملعب السويس الجديد، وفي الأسبوع الثالث يواجه الفريق البورسعيدي بيراميدز في الملعب ذاته.

وسيواجه المصري منافسه الزمالك في برج العرب في الجولة السادسة، أما الأهلي فسوف يلتقي معه في الملعب ذاته في الأسبوع 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسيختتم المصري مشواره بملاقاة الإسماعيلي في الإسماعيلية.

وجاءت أجندة مباريات المصري كالتالي:

الجولة 1: المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد) 8 أغسطس 8 مساء.

الجولة 2: طلائع الجيش × المصري (استاد السويس الجديد) 14 أغسطس 8 مساء.

الجولة 3: المصري × بيراميدز (استاد السويس الجديد) 19 أغسطس 8 مساء.

الجولة 4: حرس الحدود × المصري (استاد السويس الجديد) 26 أغسطس 8 مساء.

الجولة 5: المصري × كهرباء الإسماعيلية (استاد السويس الجديد) 31 أغسطس 5 مساء.

الجولة 6: الزمالك × المصري (استاد برج العرب) 13 سبتمبر 8 مساء.

الجولة 7: المصري × غزل المحلة (استاد السويس الجديد) 17 سبتمبر 8 مساء.

الجولة 8: فاركو × المصري (استاد السويس الجديد) 22 سبتمبر 5 مساء.

الجولة 9: المصري × بتروجت (استاد السويس الجديد) 27 سبتمبر 8 مساء.

الجولة 10: البنك الأهلي × المصري (استاد السويس الجديد) 3 أكتوبر 8 مساء.

الجولة 11: المصري × سموحة (استاد السويس الجديد) 22 أكتوبر 8 مساء.

الجولة 12: راحة.

الجولة 13: الأهلي × المصري (استاد برج العرب) 2 نوفمبر 8 مساء.

الجولة 14: المصري × وادي دجلة (استاد السويس الجديد) 26 نوفمبر 8 مساء.

الجولة 15: الجونة x المصري (استاد السويس الجديد) 20 يناير 5 مساء.

الجولة 16: المصري x سيراميكا كليوباترا (استاد السويس الجديد) 28 يناير 8 مساء.

الجولة 17: زد x المصري (استاد السويس الجديد) 4 فبراير 5 مساء.

الجولة 18: المقاولون العرب x المصري (استاد السويس الجديد) 19 فبراير 9:30 مساء.

الجولة 19: المصري x مودرن سبورت (استاد السويس الجديد) 25 فبراير 9:30 مساء.

الجولة 20: إنبي × المصري (استاد السويس الجديد) 1 مارس 9:30 مساء.

الجولة 21: المصري × الإسماعيلي (استاد السويس الجديد) 5 مارس 9:30 مساء.

نظام الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).