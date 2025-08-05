نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال ونيجيريا في أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب السنغال الأول لكرة القدم، بنظيره نيجيريا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس الجاري، في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

حيث يقع منتخب السنغال في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا للمحليين، بجانب كل من الكونغو ونيجيريا، والسودان.

موعد مباراة السنغال ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا للمحليين

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة السنغال مع نظيره نيجيريا، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب اماني.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد نيجيريا في أمم إفريقيا

وسيتم بث مباراة السنغال ضد نيجيريا على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 6.