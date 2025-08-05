نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر الودية أمام ريو آفي البرتغالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة العالمي في جميع أنحاء العالم، معرفة موعد مباراة النصر السعودي ضد رايو إفي البرتغالي، وذلك في إطار لقاء ودي بين الفريقين استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

ويلتقي النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نظيره رايو إفي يوم الخميس المقبل الموافق السابع من شهر أغسطس الجاري على ملعب "الغارف".

موعد مباراة النصر ضد رايو إفي الودية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة النصر ضد رايو إفي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد رايو إفي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات العالمي الودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر السعودي ضد رايو إفي البرتغالي يوم الخميس المقبل، عبر قنواتها.