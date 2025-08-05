نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة والعين الإماراتي الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي وديًا نظيره العين الإماراتي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري.

ويستضيف ملعب "بيناتار أرينا"، هذه المواجهة التي ستجمع فريق الأهلي والعين اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي ضد العين الودية

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد العين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت الإمارات، العاشرة صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد العين الودية

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد العين ظهر اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS 1HD، بتعليق المعلق محمد الشامسي.