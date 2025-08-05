نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب السويس، المواجهة القوية بين الزمالك وسيراميكا، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، فث تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة المواجهة النارية بين القلعة البيضاء وسيراميكا عبر شبكة قنوات أون سبورتس المصرية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2025-26، وتحديدًا على قناة ON SPORTS 1.