نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء الخميس نحو استاد أليانز، الذي يستضيف القمة الأوروبية الودية بين بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويحتضن أليانز معقل البافاري، المباراة الودية النارية بين بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2025-26.

ويذكر أن، البافاري افتتح أولى مبارياته الودية أمام أولمبيك ليون الفرنسي وفاز بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس القادم الموافق 7 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتوتنهام هوتسبير

يمكنكم مشاهدة المواجهة الودية النارية بين باير ميونخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر القنوات التالية:

-قناة SSC1 HD.

-قناة SSC5 HD.

-قناة الشارقة الرياضية.

-قناة ON SPORTS 1.

-قناة أبوظبي الرياضية 1.

-قناة عمان الرياضية.