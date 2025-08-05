نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية في أنحاء الساحرة المستديرة انطلاق مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-26.

وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري لموسم 2024-25 برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز والذي احتل المرتبة الثانية برصيد 56 نقطة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تعديل مواعيد مباريات شهر أغسطس، استجابةً لارتفاع درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري 2025-26

-الجمعة 8 أغسطس

▪︎وادي دجلة ضد بيراميدز – في تمام الساعة السادسة مساءًا.

▪︎المصري ضد الاتحاد السكندري – في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

▪︎سيراميكا ضد الزمالك – في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

-السبت 9 أغسطس

▪︎سموحة ضد طلائع الجيش – في تمام الساعة السادسة مساءًا.

▪︎المقاولون العرب ضد زد – في تمام الساعة السادسة مساءًا.

▪︎الإسماعيلي ضد بتروجت – في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

▪︎مودرن سبورت ضد الأهلي – في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

-الأحد 10 أغسطس

▪︎كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - في تمام الساعة السادسة مساءًا.

▪︎فاركو ضد إنبي - في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

▪︎البنك الأهلي ضد غزل المحلة – في تمام الساعة التاسعة مساءًا.