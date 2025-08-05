نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب السودان الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الكونغولي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

موعد مباراة السودان ضد الكونغو في كأس إفريقيا للمحليين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السودان ضد الكونغو، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

ويقع منتخب السودان، في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا للمحليين، مع كل من الكونغو والسنغال ونيجيريا.

القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد الكونغو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 6.