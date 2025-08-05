نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاركة عدي الدباغ في تدريبات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن عدي الدباغ، صفقة الزمالك الجديدة، غاب عن مران الفريق اليوم الإثنين، رغم اجتيازه الكشف الطبي بنجاح وخضوعه لجلسة التصوير الرسمية بقميص النادي.

وأكد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني يانيك فيريرا هو من فضل منح اللاعب راحة سلبية اليوم، لتجنب تعرضه للإجهاد بعد رحلة السفر الطويلة، على أن يشارك في التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء.

وأضاف الغندور: “عدي الدباغ هيظهر للمرة الأولى في مران الزمالك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، بداية من تمرين الثلاثاء”٠