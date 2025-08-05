نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار من الأهلي تجاه كوكا حال فشل انتقاله للدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يتجه لفتح ملف تجديد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة في حال فشل رحيله عن الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” كوكا باقي في عقده سنة مع الأهلي والاتجاه في الأهلي حاليًا هو إن في حال فشل رحيل اللاعب فيجب الوصول لاتفاق معه لتجديد عقده قبل بداية الموسم من أجل الحفاظ على حق النادي في اللاعب وعدم رحيله مجانًا في نهاية الموسم”.

واختتم:” أحمد نبيل كوكا كما أكدنا لحضراتكم أمس إن ملف انتقاله إلى قاسم باشا متوقف بسبب مطالب الأهلي التعاقدية ورغبة مدرب قاسم باشا في الاعتماد على اللاعب في مركز الظهير الأيسر”.