نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي بلجيكي يوضح مميزات صفقة الدباغ لاعب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الصحفي الرياضي البلجيكي جوليان بارسينسكي عن تجربة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ مع نادي شارلروا مؤكدا امتلاك اللاعب قدرات تهديفية واضحة، مشيرًا إلى أن الزمالك قد يكون البيئة الأنسب له لاستعادة بريقه.

وقال بارسينسكي في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك حول مسيرة الدباغ في الدوري البلجيكي:

"عندما انضم الدباغ إلى شارلروا قادمًا من نادي أروكا البرتغالي، كانت التوقعات مرتفعة بشأنه، لكن البداية لم تكن كما كنا نأمل. لاحقًا بدأ يظهر كمهاجم يمتلك حس تهديفي جيد، وخاصة داخل منطقة الجزاء، لكن الظروف لم تكن في صالحه".

وأضاف: "الفريق كان يمر بموسم صعب للغاية، يصارع من أجل البقاء، وتم تجربة أكثر من مهاجم خلال تلك الفترة، والدباغ بدأ الموسم كمهاجم أساسي، لكن النتائج لم تكن في صالح النادي".

وأوضح بارسينسكي أن "رغم قلة الأهداف المسجلة، إلا أن عدي كان محبوبًا داخل غرفة الملابس، يتمتع بأخلاق طيبة واحترام كبير من زملائه، لكن علاقته مع الجماهير توترت بسبب تراجع النتائج، خاصة بعد أن طالبهم بالتوقف عن انتقاده عقب تسجيله هدف التعادل أمام ستاندار دو لياج، في أهم مباريات الموسم بالنسبة لشارلروا".

وتابع: "من بعدها، أصبح من الواضح أن مستقبله لم يعد في النادي، ليخرج في إعارة إلى أبردين الاسكتلندي، وهناك أظهر بعضًا من قدراته، ونجح في تسجيل أهداف مؤثرة، أبرزها في نصف نهائي كأس اسكتلندا، لكنه لم يكن دائمًا ضمن التشكيلة الأساسية".

واختتم الصحفي البلجيكي تصريحاته قائلًا:

"الدباغ خاض 44 مباراة مع شارلروا وسجّل 7 أهداف، وهي أرقام لا تعكس إمكانياته الحقيقية. أعتقد أن اللاعب بحاجة إلى بداية جديدة، والزمالك قد يكون المكان الأنسب له. فهو مهاجم يملك موهبة واضحة في المنطقة الهجومية، وربما يتلاءم أكثر مع طبيعة اللعب في الدوري المصري مقارنةً بالكرة البلجيكية".