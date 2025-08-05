نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: صفقات الزمالك "عادية" وأغلب الفرق ستلعب على التعادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق على قوة قائمة الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقال ياسر ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الأهلي الموسم الحالي أقوى اسكواد موجود في افريقيا وأقوى من بيراميدز من وجهة نظري

وأضاف: نغمة غرف ملابس النادي الأهلي الأن تتردد بقوة ولكن من وجهة نظري كثرة النجوم في غرفة ملابس الأهلي تُفيد الفريق وتصنع منافسة قوية لصالح النادي.

وتابع: خسارة الزمالك من بروكسي غير طبيعية وتأقلم الصفقات سيحتاج وقت بكل تأكيد

وواصل: صفقات الزمالك “عادية” كأسماء والفريق يستعد لموسم قوي ولن أحكم عليهم في الوقت الحالي

وأتم: جميع الفرق سوف تدخل مباريات الأهلي بطرق دفاعية والتعادل سيكون هدفهم الأساسي.