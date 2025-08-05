نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5- 8- 2025 بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري، في جميع البطولات.

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين اليوم

الكونغو ضد السودان - 06:00 مساءً بتوقيت أبوظبي - beIN Sports 6.

السنغال ضد نيجيريا، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.