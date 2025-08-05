نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسكار رويز: اللجنة لا تمانع الاعتراف بالأخطاء التحكيمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الكولمبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية بتصريحات إعلامية وذلك قبل بداية الموسم المقبل من عمر الدوري.

وجاءت تصريحات الكولمبي عبر قناة أون تايم سبورت: "رئيس لجنة الحكام هو المسؤول الوحيد عن تعيينهم في المباريات، ولا توجد أي تدخلات في هذا الملف، والأندية لا تملك حق الاعتراض على تعيين حكم بعينه.

وتابع: "أنحاز للحكام المصريين لكن اللائحة تمنح الأندية حق في استقدام الأجانب، ولدينا جيل مبشر من الحكام الواعدين".

وواصل: "نعمل مع الاتحاد المصري على التطوير وطلبت من أبو ريدة إقامة مركز لتقنية الفيديو ورحب بالفكرة".

واختتم: "تقنيّة الفيديو هدفها تقليل الأخطاء وليست القضاء عليها، نحلل أداء الحكام بعد كل مباراة لعلاج الأخطاء واستمع لتسجيلات غرفة تقنية VAR".