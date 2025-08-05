نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الحديدي لـ«دوت الخليج الرياضي»: تم إلغاء الهبوط لمُجاملة الكبار.. والزمالك يحتاج لـ«الاحتواء» والأهلي ينقصه مهاجم سوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة 67، وذلك حين يستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في افتتاح مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري نايل، في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة القادم.

تمكن « دوت الخليج الرياضي » من إجراء حوارا صحفيا مع أحد نجوم فريق الأهلي السابقين عمرو الحديدي، وذلك لمعرفة رأيه في العديد من الأمور المتعلقة بكرة القدم المصرية.

في البداية.. ما رأيك في مشاركة 21 فريقا في الموسم المقبل وهل قرار إلغاء الهبوط كان صائبا؟

قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي كان لمجاملات الفرق الكبرى التي واجهت شبح الهبوط، جميع الفرق ستحاول جمع أكبر قدر من تحقيق الفوز في بداية الدوري، ولكن يبقى السؤال المطروح، هل سيتم تنفيذ قرار هبوط 4 أندية في الموسم المقبل؟.

هناك أندية ستتعرض لشبح الهبوط في الموسم المقبل، ومن ثم سيكون هناك مطالبة بإلغاء الهبوط مرة أخرى.

هل الأهلي يحتاج إلى تدعيمات قبل بداية الموسم الجديد؟

الأهلي يتعامل بميزان حساس مع التدعيمات، وبالفعل الفريق في حاجة إلى مهاجم سوبر لتعويض وسام أبو علي، ولكن في المجمل الإدارة أبرمت صفقات مميزة، في جميع خطوط المستطيل الأخضر.

بخصوص مركز الظهير الأيسر، قرار رحيل معلول كان صائبا، نظرا لعامل السن والإصابة التي تعرض لها قبل الرحيل من الصعب علاجها أو العودة منها بكامل القدرات الفنية.

هناك لاعبين يستطيعوا أن يعوضوا مركز الظهير الأيسر بجوار شكري، مثل العش وياسين مرعي واللاعب كريم فؤاد، ولكن في النواحي الدفاعية فقط، ومن ثم الاعتماد على تريزيجية وبن شرقي في الجناح الأيسر الهجومي.

لا بد أن يتابع المسؤولين في القلعة الحمراء اللاعب محمد عبد المنعم، لعودته مرة أخرى بعد تماثله للشفاء، ومن ثم رحيل اللاعب المغربي أشرف داري والتعاقد مع مهاجم أجنبي.

هل يستطيع ريبيرو التحكم والسيطرة على غرفة ملابس فريق الأهلي في ظل هذا الزخم من النجوم في قائمة الفريق؟

حياة المدير الفني مقسمة إلى 3 أقسام، مرحلة التعارف على اللاعبين، العامل النفسي، ومحاضرة المباراة، المدرب الجيد من يستطيع أن يستخرج كل إمكانيات اللاعب فنيا.

المدرب السابق للأهلي مانويل جوزيه، كان لديه كمية كبيرة من اللاعبين المميزين، ولكن كان يقول لهم دائما "النجوم في السماء، والفريق هو النجم"، الجميع يعمل لدى الأهلي وجماهيره فقط لا غير.

هل يستطيع محمد شريف تعويض رحيل اللاعب وسام أبو علي؟

إذا عاد بطموحات جديدة وتقديم أوراق اعتماده من جديد للمدرب والجماهير، أما إذا اعتمد على ما سبق لن يحقق أي شيء، الجميع كان يقدم الخدمات لوسام وهذا ما جعله يسجل الكثير من الأهداف.

حدثنا عن رأيك في صفقات الزمالك وفريق بيراميدز قبل إنطلاق الموسم الجديد؟

جون إدوارد وعبد الناصر محمد يحاولون حل الموقف في حدود الإمكانيات المتاحة، جون إدوارد شاطر في تخصص المدير الرياضي، ونجح مع العديد من الفرق أبرزها فاركو، قائمة الزمالك الحالية تحتاج إلى احتواء داخلي، لكي تستنتج أبرز إمكانيات اللاعبين.

بخصوص بيراميدز، الإدارة تعمل في حدود النواقص والمحافظة على القوام الأساسي، فريق بيراميدز يسعى للحفاظ على مكانه محليا وقاريا.

ما توقعك عن الحصان الأسود لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل؟

بتروجيت تحت قيادة مدرب مخضرم وهو سيد عيد يستطيعوا أن يحققوا ما وصلوا إليه الموسم الماضي، ولكن لا بد من التدعيمات بنفس النواقص التي يحتاجها الفريق.

أخيرًا.. إلى أي مدى يستطيع الأهلي الوصول محليا وقاريا في الموسم المقبل؟

لو عاش الفريق على قوة القائمة والتدعيمات، لم يحقق الأهلي شيئا، أما إذا تعامل المدير الفني مع الفريق خطوة بخطوة وكل بطولة بمفردها، يستطيع بعد ذلك حصد الأخضر واليابس.

لا بد أن يقدم الأهلي عروض قوية في بداية الموسم، ليعطي مؤشر للفرق المنافسة أن هذا الفريق مرعب في المواجهة.