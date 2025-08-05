الرياضة

صلاح سليمان: صفقات الأهلي زيادة عن اللزوم وهو الأقوى في إفريقيا

أحمد جودة - القاهرة - طالب صلاح سليمان لاعب نادي الزمالك السابق، بعدم التسرع في الحكم على صفقات الأبيض والأحمر الجديدة، في ظل عدم مشاركتها في المباريات الرسمية.

وأضاف سليمان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الصفقات ليست مقياس قبل بداية الموسم والأهلي أبرم صفقات قوية جدًا لكأس العالم للأندية ومن وجهة نظري الصفقات التي تم إبرامها “زيادة عن اللزوم” بالنسبة للدوري المصري

وتابع: ناصر منسي كان أكثر لاعب يتم مهاجمته وكان يستعد للرحيل عن الزمالك وفي يوم وليلة أصبح نجم الشباك.

وواصل: طبيعي جدًا أن لا يكون هناك سقف ثابت للرواتب وطبيعي إمام عاشور يطلب زيادة في عقده بعد وصول عروض كبيرة له

وأكمل: اتعجب من عدم الحديث عن مشاكل غرفة الملابس في الأهلي بسبب الرواتب وقيمة العقود وعلى العكس كان يتم مهاجمة الزمالك بسبب العرض الكبير الذي قدمه النادي لزيزو قبل رحيله

وأردف: الأهلي أقوى اسكواد في مصر وافريقيا واللاعبون في الدوري المصري “ شبه بعض” وهناك تفاصيل صغيرة بتلمع لاعب على لاعب

وتابع: عند تعاقد الأهلي مع مروان عطية من الاتحاد السكندري كان لاعب عادي ولكن اللاعب تطور بشغله ومجهوده وأثبت نفسه ووجوده في الأهلي اظهره للمشاهدين

وأتم: الأهلي يمتلك هجوم قوي ولكن ريبيرو سيواجه مشاكل بسبب اعتماده على بناء الهجمة من خط الدفاع وخط الدفاع في الأهلي به مشاكل وليس على مستوى خطوط الوسط والهجوم.

