نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجمة السعودي يعلن 5 صفقات " بالدفعة الواحدة" استعدادًا لدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النجمة السعودي عن التعاقد مع خمسة صفقات خمسة صفقات محلية تدعيمًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للمشاركة الأولى في دوري روشن السعودي، موسم 2025-2026.

وجاء ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي منصة "إكس"، إتمام التعاقد مع خمسة لاعبين سعوديين دفعة واحدة، لتدعيم مختلف خطوط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.



وتعاقد نادي النجمة مع كلًا من:" فهد العبد الرازق، وعبدالله هوساوي في مركز الظهير الأيمن، ومحمد الكنيدري في مركز الظهير الأيسر، وناصر الهليل كقلب دفاع، إضافة إلى الجناح عمار النجار.

ويُعد النجمة أحد الفرق التي صعدت حديثًا إلى دوري روشن ويطمح في المنافسة والبقاء في الدرجة