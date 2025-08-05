نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإتفاق مع منتخب المغرب.. اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراتين وديتين قبل مونديال الشباب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الاتفاق مع نظيره المغربي إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي الشباب في شهر أغسطس الجاري استعدادًا لمنافسات كأس العالم تحت 20 عامًا.



وتقام بطولة كأس مونديال الشباب بداية من 27 سبتمبر القادم إلى 19 أكتوبر المقبل



ومن المقرر منتخب مصر بقيادة مديره الفني أسامة نبيه معسكرًا في مدينة الدار البيضاء المغربية خلال الفترة بين 11 إلى 16 أغسطس الجاري

وأكد حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب أنه بدأ الترتيب والتجهيز لإنهاء كافة إجراءات السفر مشيرًا إلى أن المباراتين سيكونان يومي 13 و15 أغسطس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب اليابان وتشيلي ونيوزيلندا بينما يلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجانب البرازيل وإسبانيا والمكسيك