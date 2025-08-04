نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غنيم يُشيد بفتاة بنى سويف بعد مشاركتها في فوز المنتخب بذهبية دورة الألعاب الأفريقية لسلاح المُبارزة بالجزائر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بفوز اللاعبة شادية أحمد جمال _لاعبة نادي المعلمين_بالميدالية الذهبية للفرق ضمن مشاركتها مع المنتخب المصري لسلاح المُبارزة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس في نسختها الأولى التي تقام بالجزائر في الفترة من 27 يوليو 2025 حتى 6 أغسطس الجاري، مقدما التهنئة لمسؤولى الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الجديد

من جهته أشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة إلى فوز اللاعبة ضمن مشاركتها مع المنتخب المصري في البطولة التي تقام تحت 17 سنة،وتعد "أصغر لاعبة مصرية في البطولة"،ويُضاف هذا الإنجاز إلى رصيدها من الألقاب والميداليات،حيث سبق وأن فازت بذهببية إفريقيا للناشئين بأنجولا وبرونزية البطولة العربية التي أقيمت بدولة البحرين،بجانب فوزها،منذ يومين،بالميدالية البرونزية "فردي " في نفس البطولة التي تقام حاليا بالجزائر.

وتوجه" الجبالي" بالشكر والتهنئة لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل الرياضة، ومحمد عبد التواب مدرب اللاعبة بالبطولة_بنادي المعلمين_ والدكتور أيمن غنيم مقرر اللجنة الفنية باتحاد السلاح والمدير الإداري للمنتخبات القومية لمصر _مؤسس رياضة المبارزة بالمحافظة.