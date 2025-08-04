نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يشارك في مؤتمر المصريين بالخارج.. وطرح عضويات موسمية للمغتربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك اليوم الاثنين وفد من نادي الزمالك برئاسة نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، وهاجر رأفت، مديرة المشروعات بالنادي، في مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة،، والذي جاء تحت شعار «من كل مكان مصر العنوان»، والذي أقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكدت نيرة الأحمر أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية مهمة لربط المصريين في الخارج بالتطورات، التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأنها كممثلة للزمالك، فخورة بهذا الكيان العظيم الذي يحظى بدعم جماهيري غير مسبوق في كل دولة نشارك فيها بأي بطولة.

كما أعلنت عن توجه النادي لطرح عضويات موسمية للمصريين في الخارج لنادي الزمالك، بفترات مرنة (كل ستة أشهر أو سنة)، لتناسب احتياجاتهم وتُيسر عليهم الاشتراك، وأن من يرغب في الحصول على العضويات الدائمة بالنادي، فقد تم التعاقد مع شركة استادات لتقديم برامج تقسيط مريحة ومرنة، تتيح للمغتربين الانضمام لنادي الزمالك، دون أعباء مالية كبيرة.

وشددت على أن نادي الزمالك، سيظل حريصًا على تقديم الأفضل لجماهيره في الداخل والخارج، وسيواصل العمل لتسهيل سبل التواصل والانتماء لهذا الكيان العريق.