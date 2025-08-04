نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف مديونيات الأندية المستحقة للجبلاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجَّه النادي الأهلي طلبًا لاتحاد الكرة بالكشف مديونيات الأندية المستحقة للاتحاد، وكذلك جداول التسوية للمستحقات التي تم تسديدها، وذلك قبل بداية منافسات الموسم الكروي الجديد.

وأكد مصدر من داخل الأهلي أن النادي طالب اتحاد الكرة بالكشف أسماء الأندية التي ما زالت عليها مديونيات مستحقة للجبلاية، وكذلك ضرورة الكشف أيضًا بشكل رسمي عن التسويات التي قامت بها بعض الأندية لتسديد هذه المديونيات، وذلك إعمالًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقًا لقعواد اللعب المالي النظيف.

وشدد المصدر على أن الأهلي له كل الحق في توجيه هذا الطلب لاتحاد الكرة، متسائلًا كيف يتساوى نادٍ ليس عليه مستحقات أو مديونيات، بالأندية التي لم تقم بتسوية مديونياتها، والتي تحصل رغم ذلك على رخصة المحترفين، التي تسمح لهم بالمشاركة في المسابقات المحلية والقارية، مشيرًا إلى ضرورة الكشف بشكل رسمي عن أسماء الأندية التي ما زالت عليها مديونيات وكذلك أسماء الأندية التي قامت بتسوية مستحقاتها، لكي يتضح الأمر بشكل كامل أمام الرأي العام.