نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدربو الدوري المصري في الموسم الجديد.. 5 أجانب و6 ينتظرون الظهور الأول وعلاء عبدالعال الأكبر سنًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025 - 2026، تتجه الأنظار نحو المدربين الذين سيكون لهم دور حاسم في تحديد ملامح المنافسة، ويشهد هذا الموسم تغييرات كبيرة في الأجهزة الفنية لعدد من الأندية الكبرى، حيث يسعى كل مدرب لفرض بصمته الخاصة، سواء من خلال استراتيجياته التكتيكية أو من خلال تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب.

5 أندية بقيادة فنية أجنبية

تشهد مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 5 أندية تحت قيادة فنية أجنبية، حيث يقود الأهلي "حامل اللقب "المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر، بينما يخوض الزمالك المنافسة بقيادة بلجيكية للمدرب يانيك فيريرا. أما بيراميدز فيعتمد على الكرواتي كرونسلاف يورشيتش الفائز معه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

بينما اتجه ناديي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي نحو مدرسة شمال إفريقيا، حيث يتولى قيادة الدراويش في الموسم الجديد المدرب الجزائري ميلود حمدي، بينما لجأ الفريق البورسعيدي للمدرسة التونسية بالتعاقد مع المدرب نبيل الكوكي لتولي مقاليد القيادة الفنية للفريق في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

الأكبر والأصغر سنًا بين مدربي الدوري

يعد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة هو الأكبر سنًا بين مدربي مسابقة الدوري المصري هذا الموسم ويبلغ عمره 60 عامًا، ويأتي بعده في الترتيب الرباعي حمزة الجمل مدرب إنبي، والكرواتي كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، والسيد عيد مدرب بتروجت، والتونسي نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي ويبلغ كل منهما 55 عامًا.

بينما محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة هو أصغر مدرب في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الجديد ويبلغ عمره 31 عامًا، ونجح "الشيخ" في تحقيق انجاز استثنائي بقيادة الفريق الدجلاوي للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة هذا الموسم ليفرض نفسه على الساحة الكروية وقررت إدارة النادي الإبقاء عليه على رأس الجهاز الفني للفريق، ورغم سنه الصغير سبق له وسبق له قيادة أندية رع، وتوت عنخ آمون بالقسم الثالث والرابع، كما عمل مدربًا مساعدًا بفريق النجوم.

8 أندية ترفع شعار "الاستقرار الفني"

قامت العديد من الأندية بتغيير مدربيها قبل إنطلاق الموسم الجديد وصل عددهم إلى 13 فريقًا على رأسهم الأهلي والزمالك، بينما قررت 8 أندية فقط الحفاظ على الاستقرار الفني والإبقاء على المدربين الذين قادوهم بالموسم الماضي.

ومن أبرز الأندية التي حافظت على مدربها يأتي فريق بيراميدز الذي أبقى على مدربه الكرواتي كرونسلاف يورشيتش في منصبه بعد الأداء والنتائج المميزة للفريق تحت قيادته بالموسم الماضي وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على لقب الدوري مع الأهلي حتى الجولات الأخيرة.

كما حافظ نادي بتروجت على مدربه السيد عيد في منصبه والذي يتولى قيادة الفريق منذ عامين تقريبًا، فيما نجح طارق مصطفى في الحفاظ على منصبه كمدير فني للبنك الأهلي بالموسم الجديد بعد نتائجه المميزة مع الفريق في الفترة الماضية، وهو نفس الحال مع علي ماهر الذي يواصل مشواره مع سيراميكا كليوباترا بعد تولي قيادة الفريق في الموسم الماضي.

وتضم القائمة أيضًا حمزة الجمل الذي يستمر في القيادة الفنية لفريق إنبي بعد توليه تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي وتحديدًا منذ أبريل 2025، كما يواصل أحمد خطاب مهمته مع نادي فاركو بالموسم الجديد

وبالنسبة للصاعدين الجدد أبقى نادي وادي دجلة على مدربه الشاب محمد الشيخ على رأس الجهاز الفني للفريق بعد انجاز الصعود لدوري الممتاز، كما منح نادي المقاولون العرب مدربه الشاب محمد مكي الثقة لقيادة الفريق في دوري الأضواء بعد قيادته للصعود في الموسم الجديد.

وجوه شابة بين مدربي الدوري

ويبرز في الموسم الجديد ظهور عدد من المدربين الشباب على رأس القيادة الفنية للأندية المصرية، يأتي في مقدمتهم محمد الشيخ صاحب الـ31 عامًا المدير الفني لفريق وادي دجلة، وكذلك أحمد خطاب صاحب الـ39 عامًا والذي يواصل مهمته الفنية مع فريق فاركو في الموسم المقبل.

وتضم قائمة الوجوه الشابة بين مدربي الدوري المصري هذا الموسم أيضًا رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، ومحمد شوقي مدرب زد إف سي، ومحمد مكي الصاعد بالمقاولون العرب، وبالنسبة للمدربين الأجانب يبرز أيضًا اسم البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد والذي يبلغ عمره 44 عامًا.

6 مدربين "سنة أولى ممتاز"

يبرز عدد من المدربين الذين يخوضون تجربتهم الأولى في الدوري المصري الممتاز من مقعد المدير الفني يتصدرهم الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، والبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك واللذان بعد توليهما قيادة القطبين قبل أشهر قليلة.

كما تضم القائمة أيضًا التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي وكذلك الجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي اللذان يخوضان تجربتهم الأولى بالدوري المصري، بالإضافة للثنائي الشاب محمد الشيخ مدرب وادي دجلة وصاحب إنجاز الصعود للدوري الممتاز، ومحمد شوقي مدرب زد حيث لم يسبق لهما المشاركة في دوري الأضواء والشهرة من مقعد "المدير الفني".