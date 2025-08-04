ليفركوزن يجدد عقد شيك حتى 2030

ليفركوزن يجدد عقد شيك حتى 2030أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني تجديد تعاقده مع المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن باتريك شيك وقع عقدا يمتد حتى الثلاثين من شهر يونيو عام 2030.

ويتطلع شيك، الذي أنهى موسم 2024 - 2025 هدافا لليفركوزن برصيد 21 هدفا، إلى بدء فصل جديد في مسيرة النادي تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

وسجل اللاعب التشيكي، البالغ من العمر 29 عاما، 81 هدفا ومرر 12 تمريرة حاسمة في 168 مباراة مع بايرن ليفركوزن منذ الانضمام إليه في عام 2020، وخلال الموسم الماضي سجل 21 هدفا في الدوري ويعد من أبرز العناصر في الفريق.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي للنادي، في تصريح له بعد توقيع اللاعب عقده الجديد:" مع إعادة بناء الفريق للدورة القادمة، نرى في باتريك شيك محركا لعملية التطوير.. اللاعب يجمع بين المهارة العالية والسجل التهديفي الاستثنائي إلى جانب الخبرة الدولية، وسيمنح الفريق الاستقرار والتنظيم الذي يحتاجه".

من جانبه، أعرب باتريك شيك عن سعادته بتجديد عقده، وقال:" أريد مواصلة مشواري مع الفريق بشكل جيد والاستمرار في المساهمة في تسجيل الأهداف.. هذه هي نقطة قوتي، بالإضافة إلى ذلك أتطلع للعب دور أساسي في إعادة بناء الفريق ليكون قادرا على الفوز بالألقاب".

يذكر أن ليفركوزن كان قد فاز بالثنائية المحلية /الدوري والكأس/ بدون خسارة في 2024، وأنهى بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني ويتطلع للعودة للبطولات في الموسم المقبل.