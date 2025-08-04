نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل السولية: اللاعب كان يريد الرحيل عن الأهلي الموسم الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام عبدالله وكيل عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي السابق، أن اللاعب المصري يتضرر كثيرا من وكيله واللاعب المميز لا يحتاج إلى وكيل معين

وقال حسام عبدالله خلال حواره مع الإعلامي مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": في مصر لا يرجو شكل احترافي لمهنة وكلاء اللاعبين فالأمور تسير "سمك لبن تمر هندي".

وأضاف: "اللاعب المصري يفتقر لمعرفة ما هو دور وكيل اللاعبين، في أوروبا وكيل اللاعب هو المسؤول عن كل حاجة عن أمور اللاعب عكس مصر".

وتابع: "محمد حمدي لاعب بيراميدز هو أكثر اللاعبين في مصر الذي يدير حياته باحترافية شديدة بالإضافة إلى محمد فتح الله كماتشو لاعب طلائع الجيش ".

وواصل: "سيطرة وكلاء لاعبين يعينهم على السوق المصري في الأندية يضر بالمواهب الموجودة في قطاع الناشئين بالأندية".

واختتم عبدالله: "محمد مجدي أفشة ملتزم للغاية داخل الملعب وخارجه، وما لايعلمه البعض أن عمرو السولية كان يريد الرحيل عن فريق الأهلي الموسم الماضي".