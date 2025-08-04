نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانيك فيريرا يجتمع باللاعبين استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين في حضور جهازه المعاون، وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.



ومنح يانيك فيريرا بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز