ثروت سويلم: نفسي الاهلي يبقي نموذج لكل أندية مصر

أحمد جودة - القاهرة -

يري ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن النادي الاهلي لا بد أن يكون قدوة لكل أندية مصر.

وقال ثروت سويلم خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "بعيدا عن المجاملات وعن كوني في منصب إداري إلا أنني أتمنى كل الأندية تأخذ الأهلي قدوة".

ويضيف ثروت سويلم: "الاهلي سيستم، كل حاجة بتتعمل بسيستم ونظام وتخطيط".

وتابع ثروت سويلم: "حتي العقوبات والغرامات الموقعة الأهلي بتتدفع، كل شىء مدروس ومحدش يقولي أصل معاه فلوس".