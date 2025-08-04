بالينيا من بايرن إلى توتنهام

بالينيا من بايرن إلى توتنهامانتقل لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا من بايرن ميونخ الألماني إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ: "مع توتنهام وجدنا الحل الأفضل لجميع الأطراف". يمكن لجواو أن يلعب الموسم بأكمله هناك في أفضل مستوى ممكن.

ويتضمن عقد بالينيا مع توتنهام خيار الشراء بعد نهاية الإعارة.

وكان اللاعب البرتغالي الخيار المفضل لبايرن ميونخ في عام 2023 حينما كان توماس توخيل مدربا للفريق البافاري، لكن الصفقة لم تتم، وانضم العام الماضي للفريق قادما من فولهام في صفقة كلفت 51 مليون يورو (59 مليون دولار) وفي عقد يمتد حتى عام 2028.

ورغم ذلك لم يستمر توخيل طويلا في منصبه، وحظي بالينيا بوقت ضئيل للعب تحت قيادة المدير الفني الجديد البلجيكي فينسنت كومباني، ولم يتواجد بالينيا في قائمة الفريق التي فازت على ليون الفرنسي 1/2 وديا السبت الماضي.

ومن المقرر أن يحل توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، ضيفا على بايرن ميونخ في مباراة ودية يوم الخميس المقبل.