النهضة يتوج بلقب البطولة بعد فوزه على المنتخب الأولمبي بركلات الترجيح

فـي ختام بطولة الخريف

تغطية ـ بدر الزدجالي:

توج فريق النهضة بلقب بطولة الخريف التي أسدل الستار عنها ليلة أمس الأول على ملعب استاد السعادة الرياضي وبتنظيم من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم في ختام منافسات البطولة والتي رعى ختامها صاحب السمو السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد الأمين العام بديوان البلاط السلطاني بحضور سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأولمبي بركلات الترجيح 4/‏‏3 بعد ان انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 1/‏‏1 تقدم النهضة عبر اللاعب محمد الغافري في شوط المباراة الاول وتمكن المنتخب الاولمبي من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الثاني عبر اللاعب محمد عبدالحكيم.

وشهدت البطولة تنظيما جيدا ومستوى فني جيدا استفادت من خلاله جميع الفرق المشاركة وكذلك المنتخب الاولمبي للاستحقاقات القادمة حيث تنتظر المنتخب عددا من الاستحقاقات وكذلك الحال للفرق المشاركة التي تنتظر موسمها القريب في عدد من المسابقات.

وشهدت البطولة مشاركة أندية ظفار والنهضة والشباب في المجموعة الأولى والنصر والسيب والمنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية وتمكن النهضة والمنتخب الأولمبي من تصدر مجموعتهما والوصول إلى المباراة النهائية.

الشوط الأول

بدا النهضة ضاغطا مع بداية المباراة بعد ان استحوذ على الكرة في الدقائق الأولى ومع تراجع لاعبي المنتخب الأولمبي الى الخلف وظل النهضة مستحوذا على الكرة حتى الدقيقة التاسعة ومن محاولة للنهضة ينجح من تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد ان تلقى محمد الغافري كرة في منطقة المنتخب الاولمبي واجه خلالها حارس المنتخب وسددها على يمن المرمى بهدوء الا ان حكم الفار كان له رأي اخر حيث ألغى الهدف بداعي الخطأ على النهضة واستمر بعدها استحواذ النهضة على الكرة حتى الربع الساعة الأولى من المباراة وتعمد بعدها المنتخب الاولمبي بشكل جيد في عدد من الكرات في منطقة النهضة الا ان تلك الكرات لم تشكل اية خطورة وفي الدقيقة 23 يشن النهضة هجمة منظمة من ركنية سددها اللاعب احمد الكعبي عرضية لم تجد المتابعة بعدها يسدد اللاعب عزان التمتمي كرة قوية تمر على يمين حارس المنتخب الاولمبي وينجح بعدها النهضة من تسجيل الهدف الاول له في الدقيقة 25 من ركنية سددها بنجاح اللاعب احمد الكعبي تصل الى زميله محمد الغافري بشكل جيد سددها بكل سهولة في مرمى المنتخب الاولمبي وسعى المنتخب الى التعديل واستحوذ على الكرة في بعض فترات الشوط الا ان الاسلوب والطريقة لم تتغير لدى لاعبي المنتخب والذي سهل بشكل كبير للنهضة للسيطرة على الكرة والدفاع بشكل جيد وفي الدقيقة 32 يشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب المنتخب تركي عبدالله بعد الخطأ الذي ارتكبه على لاعب النهضة واستحوذ بعدها المنتخب على الكرة وبدون خطورة ليحتسب بعدها حكم المباراة اربع دقائق بدل ضائع حصل المنتخب على فرصة لم تستغل بالصورة المطلوبة ليعلن بعدها عن نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني اجرى مدرب النهضة ناصف البياوي تغييرا قبل انطلاقة الشوط بادخال اللاعب علي الهنائي مكان اللاعب الازهر البلوشي وبدأ المنتخب الاولمبي بالاستحواذ على الكرة وحصل على ركنية في الدقيقة 49 سددها بشكل جيد اللاعب عاهد المشايخي ابعدها دفاع النهضة الى ركنية ثانية ويحصل المنتخب على فرصة جيدة بتلقي محمد عبدالحكيم الكرة سددها قوية من خارجة منطقة النهضة تمر على يمين حارس النهضة الى خارج المرمى وفي الدقيقة 57 يجري مدرب النهضة تغييره الثاني بادخال اللاعب يوسف الغيلاني مكان امجد الحارثي وفي الدقيقة 61 يسدد لاعب المنتخب حمد النعيمي كرة قوية في مرمى حارس النهضة تعلو العارضة بقليل بعد ان راوغ عددا من مدافعي النهضة وفي الدقيقة 65 يخرج مدرب النهضة اللاعب حمد الحبسي واشرك الفرج الكيومي وانحصرت الكرة بعدها في منتصف الملعب واستحوذ خلالها لاعبو المنتخب عليها بشكل اكبر دون اية خطورة ويجري بعدها مدرب المنتخب الاولمبي تغييرين بادخال اللاعبين سعيد الغنبوصي وعبدالعليم الرواحي مكان اللاعبين مسعود البحري ونايف صبيح وذلك لتعزيز الناحية الهجومية في صفوف المنتخب واستفاد منتخبنا من هذا التغيير وسيطرة على الكرة بشكل جيد ووصل منطقة النهضة الا ان حارس الفريق فايز الرشيدي نجح في التصدي لعدد من تلك الكرات وفي الدقيقة 70 ينجح لاعب المنتخب لقمان الجديدي من تخطي دفاع النهضة ويواجه الحارس ويسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس بشكل جيد ويشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب النهضة علي الهنائي بعد الضغط من قبل لاعبي المنتخب وبكرة ثابتة يسدد لاعب المنتخب حمد النعيمي كرة طويلة يسددها دفاع المنتخب سمير الحاتمي براسه تعلو العارضة الى خارج المرمى وبعدها يجري المدرب المنتخب تغييرين دفعة واحدة ويحصل النهضة على فرصة للتسجيل عبر اللاعب محمد الغافري الذي تلقى كرة عرضية وضعها برأسه تخرج من امام القائم الايسر لحارس المنتخب وفي الدقيقة 76 يسدد لاعب المنتخب اسامة مجدي شعبان كرة قوية ترتطم بدفاع النهضة وتخرج إلى ركنية وأجرى المنتخب التغيير الثالث له باخراج لاعب الارتكاز يسار البلوشي ودخل مكانه عبدالعزيز الشقصي وفي الدقيقة 82 نجح المنتخب الوطني من تعديل النتيجة بعد عدة محاولات بعد ان وصلت الكرة في منطقة النهضة وخلال الدربكة سدد لاعب المنتخب محمد عبدالحكيم كرة مرتدة من دفاع النهضة سددها قوية في مرمى النهضة واستمرت بعدها سيطرة المنتخب الاولمبي على مجريات المباراة واحتسب الحكم ثماني دقائق كوقت بدل ضائع شن عددا من الهجمات لم تنجح في الوصول الى مرمى المنتخب ليعلن الحكم عن نهاية المباراة بالتعادل بهدف لهدف.

ركلات الترجيح

سدد كرة الترجيح الاولى لاعب المنتخب عاهد المشايخي الا ان خبرة فايز الرشيدي كانت حاضرة وتمكنت من التصدي لها بنجاح وسدد الكرة الاولى للنهضة اللاعب احمد الكعبي سددها بنجاح في مرمى المنتخب وسدد الركلة الثانية للمنتخب اللاعب تركي عبدالله سددها خارج المرمى فيما تقدم للركلة الثانية لفريق النهضة اللاعب المحترف اوديفي كيمبا نجح خلالها حارس المنتخب ابراهيم الكندي من التصدي لها بنجاح وتقدم لركلة الجزاء الثالثة للمنتخب اللاعب ناصر الصقري سددها بنجاح في مرمى النهضة فيما سدد الكرة الثالثة للنهضة اللاعب جمعة الزعابي سددها بنجاح وتقدم للركلة الرابعة للمنتخب اللاعب محمد عبددالحكيم سددها على يمين فايز بنجاح فيما تقدم للركلة الرابعة للنهضة اللاعب الفرج الكيومي سددها في مرمى المنتخب رغم انها لامست يد الحارس وتقدم للركلة الخامسة للمنتخب اللاعب سعيد غاضب سددها في مرمى النهضة وجاء الركلة الخامسة للنهضة اللاعب حارب السعدي سددها بنجاح ليعلن عن فوز النهضة بنتيجة 4/‏‏3.

طاقم تحكيم النهائي

ادار المباراة النهائية طاقم تحكيم مكون من محمد خلفان المانعي والمساعد الأول رشاد راشد الحكماني والمساعد الثاني حمود سعيد الشعيبي والحكم الراعب نايف عبدالله البلوشي وحكم الفار يحيى احمد البلوشي والمساعد سعيد حمد المزيني ومراقب المباراة محمد عبدالله الرواس ومقيم الحكام محمد سالم مفلح ومقيم الفار حمد سليمان المياحي والمنسق العام سليمان الشكيلي والمنسق الاعلامي يونس الغافري.

مدير المنتخب الشون: الجهاز الفني على قناعة تامة بتشكيلة المنتخب ومعسكر قادم في تايلاند

قال مدير المنتخب الاولمبي سعيد الشون باننا نقدم الشكر الى منظمي هذه البطولة من مكتب المحافظ وبلدية ظفار والاتحاد العماني لكرة القدم على حسن التنظيم واتاحة الفرصة للمنتخب الاولمبي المشاركة في هذه البطولة التي اتاحت لنا لعب ثلاث مباريات خلال اثنى عشر يوما وهي توازي نفس تصفيات اسيا وجربنا خلالها 24 لاعبا في هذه البطولة وهي فرصة جيدة ونشكر جميع اللاعبين على هذا المستوى.

واضاف الجهاز الفني على قناعة تامة بالتشكيلة الحالية للمنتخب التي شاركت في معسكر روسيا والمدرب ثابت على جميع اللاعبين والمرحلة القادمة ستكون معسكرا في تايلاند ونلعب مباراتين في ذلك المعسكر والاقرب اللعب مع ماليزيا والصين تايبيه والكويت وبعدها الذهاب الى كمبوديا للمشاركة في البطولة والتعود على اجواء البلاد قبل المشاركة.

مدرب النهضة: سنعزز الفريق بمجموعة من اللاعبين المحليين والأجانب

قال مدرب النهضة ناصيف البياوي نبارك لجميع جماهير ومحبي النهضة هذا التتويج بلقب بطولة الخريف رغم انها كانت بطولة ودية وبصبغة جدية وبداية جيدة للفريق للموسم القادم وكان المتسوى عاليا من جاهزية الفرق المشاركة في البطولة والنهضة كان الاقل جاهزية ورغم ذلك نجح من الوصول الى النهائي والتتويج باللقب وكشفت لنا امكانيات اللاعبين في مختلف المراكز وهي فرص للتعرف على مستوياتهم وستكون هناك فرصة للاعبين للتواجد مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة استعدادا للملحق الاسيوي وهي الاولوية للاعبينا.

وسوف نعمل على دراسة كاملة مع ادارة النادي بعد الختام من المهمة ولم يكتف الفريق من هذه التعاقدات ودعم صفوف الفريق حيث لعبنا بلاعب اجنبي واحد ونسعى على الاقل دعم ثلاثة لاعبين اجانب مع لاعبين محليين ولدينا عدد من الخيارات المحلية ولدينا مشاركة خليجية قادمة ونعمل على تعزيز الفريق بشكل افضل نظرا لتواجد فرق بارزة خليجية ذات مستوى عالي.

تشكيلة الفريقين

ضمت تشكيلة المنتخب الاولمبي في المباراة كلا من ابراهيم سعد الكندي حارس المنتخب ومحمد عبدالحكيم بيت سبيع قائد المنتخب وسمير عزيزي الحاتمي وتركي عبدالله بيت ربيع ونايف فر بيت صبيح وحمد هلال النعيمي وعاهد الحبشي المشايخي وياسر سعيد البلوشي واسامة مجدي شعبان ومسعود سيف البحرين ولقمان صالح الجديدي. فيما مثل فريق النهضة في المباراة فايز عيسى الرشيدي حارس الفريق وغانم رمضان الحبشي وثاني غريب الرشيدي وامجد عبدالله الحارثي واحد خليفة الكعبي وحارس جميل السعدي واودافي كيمبا والأزهر حمزة البلوشي وعزان محمد التمتمي وحمد سعيد الحبسي ومحمد مبارك الغافري.